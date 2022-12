"Wir können uns das Rentensystem nicht mehr lange leisten", so Schnitzer. So müsse der Bund bereits jetzt die Rentenkassen pro Jahr mit 110 Milliarden Euro stützen. Wenn wir so weitermachen, geht in 25 Jahren jeder zweite Euro aus dem Bundeshaushalt als Zuschuss an die Rentenkasse", warnte die Ökonomin.