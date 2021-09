Stefan Gebhardt, Landeschef der Linken, ist hingegen besorgt: "Das wird eine Zitterpartie für uns heute Abend. Ich hoffe, dass sich das noch stabilisiert und steigt, aber so oder so ist das für meine Partei natürlich eine schmerzhafte Niederlage. Ich glaube, wir haben einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht. Ich glaube, dass die Ursachen dafür viele Jahre zurückliegen, dass wir in den letzten Jahren nicht in die richtige Spur gekommen sind und dass wir früher hätten sehen müssen, dass wir auf einem falschen Kurs sind, weil die Ergebnisse schon seit vielen Jahren für uns nicht mehr stimmen."