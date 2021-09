Viele Menschen in Sachsen-Anhalt haben schon vor dem heutigen Wahltag ihre Stimme abgegeben. An fast 20 Prozent der Wahlberechtigten seien Briefwahlunterlagen geschickt worden, wie die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin mitteilte. Vor allem in den kreisfreien Städten Magdeburg und Halle sei die Nachfrage nach Briefwahl noch höher. 2017 lag der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler in Sachsen-Anhalt bei 17,9 Prozent.



Die Briefwahlunterlagen werden erst am Wahltag geöffnet und wie alle anderen Stimmen auch nach Schließung der Wahllokale und damit nach 18 Uhr ausgezählt. Die ersten Zwischenergebnisse werden von der Landeswahlleiterin gegen 19 Uhr am Wahlabend erwartet.