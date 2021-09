Porträt zur Bundestagswahl Steffi Lemke (Grüne): "Es geht darum, dass wir hier alle gut leben können"

In dieser Woche stellt MDR SACHSEN-ANHALT die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl vor. Für Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen-Anhalt geht Steffi Lemke an den Start. Sie will sich besonders für den Artenschutz einsetzen. Gleichzeitig, so Lemke, müsse Klimaschutz sozial gerecht sein. Mit ihrer Partei fordert sie mehr Elektromobilität, mehr erneuerbare Energien und einen früheren Kohleausstieg.