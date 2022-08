Nein, anders herum ist es richtig. Eigentlich müssten konventionelle industriell hergestellte Lebensmittel viel teurer sein als Bio-Produkte, weil Bio-Produkte keine oder ganz wenige Schäden an der Umwelt hinterlassen. Die Schäden, die durch die Billigproduktion in der Umwelt hinterlassen werden, werden letztendlich der Allgemeinheit aufgebürdet.

Zum Beispiel, wenn die Böden durch die Düngung nicht mehr fähig sind, bei Regenfällen genügend Wasser aufzunehmen, und es dann Hochwasser gibt. Diese Kosten trägt am Ende die Allgemeinheit, denn die staatlichen Hilfen, die dann gewährt werden, zahlt der Steuerzahler.

Der Biobauer, den der handelt aus Überzeugung. Er kann sich eher an seinen Erträgen freuen, denn er sieht, dass es seinen Tieren und der Umwelt gut geht.

In der Landwirtschaft gibt es derzeit zwei Systeme. Das eine ist im Kern ein Ausbeutungssystem und das andere ist der Versuch, nachhaltig zu sein. Und die Menschen, die im Bio-Bereich arbeiten, sind – wenn sie es schaffen, davon zu leben – diejenigen, die zufriedener sind.

Zum einen ist der Regulierungsdruck deutlich höher bei Bio. Was ebenfalls ein echtes Problem ist, sind die Umstellungszeiten. Wenn ein Betrieb von konventionell auf Bio umstellt, braucht es in der Regel zwei bis drei Jahre, bis er dann Bio verkaufen darf. In dieser Zeitspanne produziert er zwar Bio, das heißt, er hat weniger Erträge, höheren personellen Einsatz und höhere Kosten, darf aber nur den konventionellen Preis verlangen. Da braucht es finanzielle Ressourcen. Und viele konventionelle Landwirte haben diese Ressourcen nicht.