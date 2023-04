Die meisten stellen allerdings kein Biomethan her. Warum? Sie sind zu klein – wie die Anlage von Christoph Zachmann – für den eine Umstellung nicht rentabel wäre. Und die Wärme würde an anderer Stelle fehlen – in seinem Fall der örtlichen Schule. Biogasanlagen müssen, um direkt Biomethan einzuspeisen, außerdem einzeln oder im Verbund ans Gasnetz angeschlossen werden.