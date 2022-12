Stresstest der Netzbetreiber Wahrscheinlichkeit für Brownout im Februar am höchsten - Gefahr aktuell gering

In Baden-Württemberg wurden die Haushalte am Mittwoch bereits zum Stromsparen aufgefordert, um das Netz stabil zu halten und einen Stromausfall zu verhindern. Experten schließen außerdem einen Brownout – also das gezielte Abschalten des Stroms für ein paar Stunden, um einen Komplettausfall zu verhindern – nicht aus. In Mitteldeutschland besteht diese Gefahr aber zurzeit erstmal nicht.