Konkurrenz auf der Schiene Wie springt die Deutsche Bahn mit Mitbewerbern um?

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Reist man in Deutschland mit dem Zug, sitzt man in der Regel in einem Zug der Deutschen Bahn. Während es im Regionalverkehr viel Konkurrenz für die Bahn gibt, sieht es im Fernverkehr mau aus mit Mitbewerbern. Die wenigen, die es gibt, sind in der Regel günstiger, fahren aber viel seltener. Das hat viele Gründe, doch so langsam kommt Bewegung in einen alten Konflikt zwischen Deutscher Bahn und der Konkurrenz.