Der ostdeutsche Energieversorger EnviaM mit Hauptsitz in Chemnitz will in den kommenden drei Jahren etwa zwei Milliarden Euro investieren. Das Geld soll in den Ausbau der Strom- und Gasnetze fließen, außerdem in die Digitalisierung und erneuerbare Energien. Die zwei Milliarden Euro seien die größte Investition in der Geschichte des Unternehmens, sagte Vorstandschef Stephan Lowis.