Viele fragen sich: Kann man die Gasförderung eigentlich einfach so stoppen, wenn man eine Quelle einmal angezapft hat? Schließlich steht das Gas in den unterirdischen Erdgasfeldern unter einem enormen Druck – in manchen Gegenden bis zu 600 bar. Zum Vergleich: Im Autoreifen herrschen nur 2,5 bar. Einmal angebohrt strömt das Erdgas von allein an die Erdoberfläche – so wie die Luft im Reifen durch das geöffnete Ventil.

"Technisch ist es möglich, die Förderkapazität einer einzelnen Erdgas-Lagerstätte vollständig auf Null zu fahren und somit Förderstätten zeitweise ganz außer Betrieb zunehmen", sagte Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches, zur MDR-Wirtschaftsredaktion. Dazu werde üblicherweise in den Förderstrang eine schwere Salzlösung gefüllt, das sogenannte "heavy brine". So wird das angebohrte Gasfeld vorerst verschlossen. "Nach unseren Informationen gehen in Russland praktisch alle Produktionsfelder jedes Jahr planmäßig für Überprüfungs-Maßnahmen vorübergehend in einen Shut-down, so dass das Wiederanfahren dieser Felder insofern auch technisch nachgewiesen ist."

Gerald Linke ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches. Bildrechte: DVGW

Ein technischer Verschluss ist nur für eine bestimmte Zeit möglich. Prof. Dr. Mohd Amro von der TU Bergakademie Freiberg warnt die Russen davor, das nicht geförderte Erdgas für längere Zeit in den Erdlagerstätten zu belassen. Es kann nämlich nur solange in den vorhandenen Poren- und Kavernenspeichern Russlands eingespeichert werden, bis alle Untergrundgasspeicher vollständig gefüllt sind. Bis das so weit ist, könnte es bis zum Winter dauern – danach drohen Schäden. "Abrupte Produktionsunterbrechungen schaden in jedem Fall den Erdgaslagerstätten", betont Prof. Dr. Mohd Amro.

Mohd Amro lehrt an der TU Bergakademie Freiberg und ist Experte für Geoströmungs-, Förder- und Speichertechnik. Bildrechte: TU Bergakademie Freiberg, Copyright: Holger Stein

Im Fall eines Lieferstopps müssten die Russen also schnell alternative Absatzmärkte für das Erdgas erschließen. Laut Prof. Dr. Michael Z. Hou von der Technischen Universität Clausthal gibt es Interessenten: "Als Großabnehmer kämen China, Indien und Japan in Frage." Doch in Richtung Japan oder Indien gibt es keine Pipelines. Das Erdgas könnte natürlich auch in verflüssigter Form als sogenanntes LNG per Schiff transportiert werden. Doch selbst der größte derzeit existierende Tanker fasst "nur" 266.000 Kubikmeter Flüssiggas. Dem stehen jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Fördermenge gegenüber. "Die entsprechende Gasmenge könnte nicht als LNG per Schiff, sondern nur über vorhandene Pipelines transportiert werden", sagt der Experte für Energiespeichertechnologien. Und nach Japan oder Indien gibt es keine Pipelines.

Allerdings gibt es eine Pipeline nach China. Seit dem 2. Dezember 2019 wird das Reich der Mitte über das Megaprojekt "Kraft Sibiriens" mit Gas versorgt. Im vergangenen Jahr strömten aber nur zehn Milliarden Kubikmeter Gas durch diese Leitungen. "Eine schnelle Umleitung von zusätzlich 55 Milliarden Kubikmetern Gas über die "Kraft Sibiriens"-Pipeline nach China ist gar nicht möglich", erklärt Prof. Dr. Michael Z. Hou. Selbst wenn der Bau im Jahr 2024 oder 2025 komplett fertiggestellt ist, sollen jährlich lediglich 38 Milliarden Kubikmeter Gas nach China transportiert werden.

