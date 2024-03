Enpal will die Energiewende für alle ermöglichen – so das erklärte Ziel des Berliner Startups. Das Unternehmen produziert in China selbst Solarmodule und kümmert sich vor allem in Deutschland um die Installation der PV-Anlage, wenn gewünscht auch samt Stromspeicher, Wallbox und Wärmepumpe. Enpal bietet zudem eine Vermietung der PV-Anlage über 20 Jahre hinweg an. Nach eigenen Angaben ermöglichte es Enpal, vergangenes Jahr 30.000 Kundinnen und Kunden selbst Strom zu produzieren. Denn es geht dem Startup nach eigener Darstellung darum, die Energiewende voranzutreiben, um der Klimakrise Einhalt zu gebieten.