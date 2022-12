Erst wenn diese Gespräche und die daraus resultierenden Kalkulationen für alle Filialen geführt worden sind, wird die Kaufhauskette eine Entscheidung fällen. Parallel dazu laufen Gespräche mit allen Interessenten für die jeweiligen Galeria-Filialen. Galeria wird den Interessenten nach den ersten Gesprächen einen Einblick in Daten des Unternehmens gewähren. In der Folge können dann konkrete Angebote bei der Kaufhauskette abgegeben werden. Ein Interessent für den Standort in Magdeburg ist, wie schon in Halle, der Onlinehändler buero.de.