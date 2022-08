"Herr Scholz, halten Sie ein und machen Sie eine Politik, mit der wir leben können und nicht untergehen." – Mit diesem eindringlichen Appell wenden sich mittelständische Unternehmen aus Ostdeutschland an Bundeskanzler Olaf Scholz. In einem offenen Brief fordern sie die Bundesregierung auf, "die Embargopolitik gegen Russland neu zu justieren."