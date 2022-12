Die Bundesnetzagentur hatte am Donnerstag darauf hingewiesen, dass aktuell der Gasverbrauch gestiegen und das Einsparziel von 20 Prozent in Vergleich mit den Vorjahren "erstmals verfehlt" worden sei. Demnach lag der Gasverbrauch in der 48. Kalenderwoche 13 Prozent unter dem Durchschnittsverbrauch der vergangenen vier Jahre, stieg aber im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent an.



Es sei "deutlich zu wenig Gas eingespart" worden, twitterte Behördenchef Klaus Müller. Im ARD-"Morgenmagazin" am Freitag appellierte Müller noch einmal: "Wenn das ein Ausreißer bleibt –okay, stecken wir weg. Aber das sollte im Dezember, Januar, Februar wieder etwas besser werden."