Besserung ist auch 2024 nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Expertinnen und Experten gehen von einer weiteren Abwärtsspirale aus. "Die Zahl der Baufertigstellungen wird auch noch 2024 deutlich zurückgehen. Das ist unabwendbar und lässt sich an der Zahl der Baugenehmigungen 2023 ablesen, denn was nicht genehmigt wurde, wird auch nicht gebaut", schreibt zum Beispiel Daniel Hofmann, Prokurist beim GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung in einer schriftlichen Antwort an den MDR. So seien im Oktober 2023 nur rund halb so viele Einfamilienhäuser und etwa ein Viertel weniger Wohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt worden wie noch im Oktober 2022.