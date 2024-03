Beide Unternehmen wollen in Lingen sechseckige Brennelemente herstellen, die in Atomkraftwerken russischer Bauart zum Einsatz kommen. Solche AKW stehen unter anderem in der Slowakei, Bulgarien oder Ungarn.

Kemfert warnt, dass es bei einem russischen Einstieg zu Spionage und Sabotage in Lingen kommen könnte. "Brennstäbe können manipuliert werden", erklärte Kemfert. Denkbar seien falsche Zusammensetzungen, unerwünschte Spaltprodukte oder unzulässige Verformungen von Brennstäben. Es bestehe die Gefahr von "echten Atomunfällen". Bildrechte: imago images/Shotshop

Gerade wenn man fehlerhafte oder mangelhafte Materialien verarbeite, seien in den Atomkraftwerken Probleme bei der Kühlung, der Regelbarkeit oder bei der Abschaltbarkeit des Reaktors möglich, so Kemfert. Im schlimmsten Fall werde in Lingen in die Brennelemente Sprengstoff eingebaut. "Dann geht es wirklich darum, Atomkraftwerke in die Luft zu jagen". Das bereite ihr große Sorgen.