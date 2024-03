Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Hendrik Schmidt In Thalheim laufen die Bänder noch, dort produziert die Firma Meyer Burger jeden Tag mehrere hunderttausend Solarzellen. Aktuell der einzige Ort in Europa, an dem überhaupt Solarzellen hergestellt werden. Diese hat Meyer Burger bis vor kurzem im sächsischen Freiberg in ihren Solarmodulen verbaut. Doch diese Module sind Geschichte - vergangene Woche wurde die Produktion eingestellt. Für die rund 500 Mitarbeiter dürfte Ende April endgültig Schluss sein. "Wir müssen unsere Schließungspläne leider fortsetzen", sagte Gunter Erfurt, Vorstand und CEO Meyer Burger, im Gespräch mit dem vom MDR produzierten ARD Mittagsmagazin. In Europa sei kein fairer Wettbewerb mehr möglich, daher müssten Unternehmen entsprechend reagieren. "Das Fehlen der Industriepolitik wird auf dem Rücken von Mitarbeitern hier in unserem ostdeutschen Werk ausgetragen".

Thalheimer Werk produziert bereits US-Maße

Das beschäftigt auch Meyer-Burger-Mitarbeiter in Sachsen-Anhalt. "Die Stimmung drückt natürlich die allgemeine Lage auch aus“, sagt Jochen Fritsche, Meyer-Burger-Werksleiter in Bitterfeld-Wolfen. Die Bindung zum Schwesterwerk, was bisher die Module aus den Zellen hier gebaut habe, sei sehr eng. "Wir haben unsere Ausrichtung geändert. Wir bauen jetzt die Zellen für den Hochlauf der Modulproduktion in den USA, dafür wurde auch die Produktion leicht angepasst."

Wir haben unsere Ausrichtung geändert. Wir bauen jetzt die Zellen für den Hochlauf der Modulproduktion in den USA, dafür wurde auch die Produktion leicht angepasst. Jochen Fritsche Meyer Burger-Werksleiter in Bitterfeld-Wolfen

Mit etwas größeren Zellen setzt Meyer Burger nun auf den US-Markt, baut dort gerade zwei Werke. Ganz aufgeben will die Firma ihre Photovoltaik-Produkte aus Deutschland noch nicht. Doch ohne Subventionen wie einen Solar-Bonus sieht sie keine Chance. Zu übermächtig sei die Konkurrenz aus China, sagt Erfurt. "In Europa ist kein fairer Wettbewerb möglich, und deswegen müssen Unternehmen dann entsprechend darauf reagieren. Das ist leider so." Meyer Burger sei sicher das Unternehmen, das an der Stelle am klarsten kommuniziert hat. Betroffen aber sei die gesamte Solarindustrie, sagt er und warnt vor "tausenden Jobverlusten" vor allem in Ostdeutschland.

Es betrifft die gesamte Solarindustrie, das wird zu tausenden Jobverlusten vor allem in Ostdeutschland führen und bislang gibt's keine Einigung, (..) es wird Dumping geduldet, es wird Zwangsarbeit geduldet und damit müssen wir unsere Schließungspläne fortsetzen. Gunter Erfurt Vorstand und CEO Meyer Burger