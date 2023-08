Fuel Dumping Erneut große Mengen Kerosin über Mitteldeutschland abgelassen

In den vergangenen zwei Tagen haben zwei Frachtflieger am Flughafen Leipzig/Halle notlanden müssen. Aus Sicherheitsgründen mussten beide Maschinen vorher Treibstoff ablassen – große Mengen an Kerosin, die die Umwelt stark belasten.