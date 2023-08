Am vergangenen Montagabend startete am Flughafen Leipzig-Halle eine Boeing 747 der Atlas-Air zu einem Frachtflug. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung gab es dann über Tschechien die Meldung, dass eine Scheibe beschädigt sei. Das Flugzeug kehrte auf Höhe der tschechischen Stadt Brno (Brünn) um.



Wie aus Informationen des Luftfahrbundesamtes und der deutschen Flugsicherung hervorgeht, musste der Pilot für die Landung 110 Tonnen Kerosin ablassen, um das Gewicht zu verringern. Teile des Benzins seien auch über Sachsen und Thüringen aus den Tanks entladen worden. Die Maschine landete dann kurz nach 20 Uhr wieder in Leipzig.

Zurückgeleiteter Frachtflug der Atlas-Air. Bildrechte: MDR/flightradar24.com