Tony Saar öffnet die Tür zur Brikettfabrik Herrmannschacht Zeitz. Es ist dunkel zwischen den alten Mauern. Schon 1889 wurde hier Kohle zermahlen und zu Briketts gepresst. Vieles ist noch erhalten: Die Dampfmaschine, die Pressen. Saar zeigt den Saal, in dem die Briketts getrocknet wurden – auf Stahlplatten. "Hier drin war es schön warm. Weil diese Dinger, diese Stahlgestelle haben Wärme abgestrahlt ohne Ende. Einhundert Prozent Luftfeuchtigkeit, 50 Grad Raumtemperatur. Kohlestaub in der Luft, finster wie der Bärenarsch. Hier gab es nur fünf Lampen. Ein "schöner" Arbeitsplatz … Es war aber auch der Arbeitsplatz in der Brikettfabrik, wo man das meiste Geld verdienen konnte als Arbeiter."

Bundestagsabgeordneter befürchte Denkmalschutz auf Kosten von Weiterentwicklung

Seit 1960 steht die Brikettfabrik unter Denkmalschutz. Mit dem Kohleausstieg stellt sich nun die Frage: Was wird aus den anderen Orten der Kohleindustrie? Um sie zu erfassen, sind Denkmalpfleger durchs Mitteldeutsche Revier gezogen. Im Dezember, sagt Martin Schneider vom Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt, habe man die Erfassung im Bundesland abgeschlossen. "Wir haben von Grabsteinen der Bergleute bis hin zu Kraftwerken, Brikettfabriken…Ich sage mal bei unserem Erfassungsprojekt war es insgesamt, was wir aufgenommen haben an Objekten über 2.600 Stück."