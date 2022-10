Noch vor einer Woche hat der Familienunternehmer aus dem Vogtland ganz schwarz und sein Unternehmen in Gefahr gesehen. Seine Energiekosten sollen nach eigenen Berechnungen von 9.000 auf 64.000 Euro monatlich steigen - trotz eigener Photovoltaik-Anlage. Dazu kommt: Die Preise für Schweinefleisch haben sich mit zwei Euro pro Kilogramm gleichzeitig fast verdoppelt, ebenso die Preise für das Rapsöl, das er für die Mayonnaise der eigenen Fleischkostsalate braucht. Als sich dann noch der Glashersteller meldete – die Fleischerei verkauft viele Konserven an Großkunden – und eine Erhöhung des Glaspreises um 35 Prozent ankündigte, wusste Schaller kurz nicht, um welches Problem er sich zuerst kümmern soll.

"Ich arbeite mit Handelsketten aus ganz Deutschland zusammen", erklärt Schaller. "Durch Verträge bin ich an sie gebunden und kann nicht von heute auf morgen Preise anheben." Natürlich sei es immer möglich nachzuverhandeln, doch das könne locker ein halbes Jahr dauern. "Diese Zeit muss man erst einmal überbrücken", erklärt der Unternehmer mit Nachdruck. Die Anspannung sitzt ihm förmlich im Nacken.

Als Chef der Wirtschaftsvereinigung Nördliches Vogtland weiß er, dass er nicht allein ist. Andere Unternehmen haben ähnliche Probleme. Doch das hilft ihm nur bedingt. "Wir haben es in den vergangenen Jahren nicht geschafft, uns ein Polster anzulegen." Auch wenn eine Erhöhung um 18 Cent pro Einweckglas erst einmal nach wenig klinge, summierten sich die Beträge. Zudem würde der Handel "ja noch seine Marge draufhauen". Ob der Endverbraucher mit dem viel höheren Preis mitgehe, bleibe fraglich.

Abseits der eigenen Kosten fürchtet der Unternehmer einen Rückgang der Nachfrage. "Wir produzieren zwar viel für den Großhandel, doch wir haben auch eine Filiale", erklärt er. "Dort sieht man schon, dass die Kundschaft extrem aufs Geld guckt. Es wird anders eingekauft und der Umsatz ist rückläufig. Das ist ein Trend in ganz Deutschland." Sowohl in Ost und West würde weniger eingekauft.

Eine Woche nach dem ersten Gespräch klingt Ralf Schaller am Telefon hörbar erleichtert. Er hat nicht lange Zeit, in einer Stunde beginnen die Verhandlungen mit einem großen Lebensmittelkonzern. Der "Doppel-Wumms" aus Berlin lässt ihn aufatmen. Am Montag hatte eine Experten-Kommission Empfehlungen für Details zum Gaspreisdeckel abgegeben. "Das ist eine Richtung, mit der wir leben können", erklärt Schaller. Zwar seien die Preise trotzdem nicht mit dem zu vergleichen, wie es einmal war. Doch der Gaspreisdeckel sei eine gute Grundlage. "Wir wissen jetzt, worauf wir uns einstellen können."