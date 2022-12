Natürlich könnten Verbraucher nicht gezwungen werden, ihre Online-Überweisungen per Smartphone-App zu erledigen, die sie vorher aus dem Google-Store herunterladen mussten, sagt Andreas Behn von der Verbraucherzentrale Thüringen: "Wenn ich einen Neuvertrag mit der Bank abschließe und sie bietet nur dieses Verfahren an, Online-Banking und dann Authentifizierung nur über Smartphone-App, dann muss ich es so hinnehmen oder muss es eben lassen."