Etwa 80 Prozent der Dorfbevölkerung sind weggezogen. Ein solidarisches Dorf soll es werden. Eines, in dem sich die Menschen viel teilen, aushelfen, wenn nötig. Letztlich veranstalten die Alten und die Neuen in Pödelwitz so etwas auch mit dem Ziel, bekannt zu machen, was sie vorhaben. Und das klappt offenbar auch ganz gut.