Die Gewerkschaft Verdi hat Postbeschäftigte am Donnerstag in zahlreichen Zustellzentren zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wie die Deutsche Post mitteilte, beteiligten sich rund 3.100 Beschäftigte daran. Nach Schätzung des Konzerns werden bundesweit wieder Millionen Briefe und Pakete liegen bleiben.



Verdi hatte nach eigenen Angaben mit 5.000 Streikenden gerechnet. In der vergangenen Woche hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag insgesamt rund 30.000 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen beteiligt.