Kommentar Bundesregierung blamiert sich bei Gasumlage

Hat der Kanzler also gelogen? Nein, Scholz meint lediglich etwas anderes, als er gesagt. Er bezieht sich bei seiner Aussage auf die Einnahmen, die der Staat durch die Mehrwertsteuer erzielt. Bei 19 Prozent würde der Fiskus durch die Gasumlage 1,4 Milliarden Euro mehr einnehmen. Durch die nun geplante Absenkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent auf den kompletten Gaspreis entstehen Mindereinnahmen von knapp 5 Milliarden Euro. Bleibt für den Staatshaushalt also ein deutliches Minus. Doch so hat es der Kanzler eben nicht gesagt.

Die Belastung für den Staatshaushalt wirft zudem erneut eine Frage auf: Warum ein so intransparentes Konstrukt wie die Gasumlage schaffen und die Gasversorger nicht gleich mit Steuermitteln unterstützen? Dadurch würden schließlich nicht nur Gaskunden zur Kasse gebeten. Das aber ist von Anfang an abgelehnt worden, weil es eine Mehrbelastung für den Staatshaushalt bedeutet hätte. Eine Gegenfinanzierung zum Beispiel durch eine Übergewinnsteuer wäre zudem am Widerstand der FDP gescheitert. Für Wirtschaftsminister Robert Habeck ist die Gasumlage deshalb die "gerecht-möglichste Form die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen".