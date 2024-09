Wie die Flugminutenpreise zustande kommen, weiß Doktor Claudia Beutmann vom vdek Sachsen: "Der Flugminutenpreis setzt sich zusammen aus einer Divisionsrechnung. Man hat die angenommenen Gesamtkosten, die anfallen für so einen Flugbetrieb, geteilt durch die geflogenen Flugminuten." Das bedeutet, dass die Auslastung einer Luftrettungsstation den Preis maßgeblich mitbestimmt. Und: Die Flugminutenpreise unterscheiden sich in jedem Bundesland, sogar bei jeder Flugrettungsstation, weil jede Station andere Ausgaben hat. Nach Angaben des vdek Sachsen liegt im Freistaat der Preis pro Flugminute in diesem Jahr zwischen 94 Euro und 114 Euro. Der vdek Sachsen-Anhalt gibt für das benachbarte Bundesland einen höheren Preis an: zwischen 120 Euro und 134 Euro.