Kretschmers Brandenburger Amtskollege Dietmar Woidke sprach dagegen von einem positiven Signal in schwierigen Zeiten für die Belegschaft. Der SPD-Politiker, in dessen Bundesland Schwedt liegt, sagte, den Menschen seien damit die Ängste etwas genommen worden. Woidke rechnet aber auch weiter mit Schwierigkeiten. Man könne nicht versprechen, dass alles glatt verlaufe.

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff begrüßte das Sonderprogramm, aus dem der Raffineriestandort Leuna 150 Millionen Euro an Finanzhilfen erhält. Haseloff sagte, das helfe, die Strukturveränderungen in den nächsten Jahren weiter zu verstärken. Ziel von Bund und den beteiligten Ländern sei es, die Versorgung mit Energie sicherzustellen und die Grundlagen für eine klimaneutrale Wirtschaft zu schaffen.

Angesichts des geplanten Öl-Embargos zum Jahresbeginn hatte die Bundesregierung angekündigt, den Öl-Importeur Rosneft Deutschland unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur zu stellen. Gleiches gilt für die RN Refining & Marketing GmbH. Beide Unternehmen sind Töchter des russischen Ölkonzerns Rosneft. Über sie hielt Rosneft 54 Prozent an der Raffinerie PCK Schwedt.



Die Bundesregierung will sicherstellen, dass die Öl-Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg weiter produzieren können. Die drei Raffinerien vereinen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums rund zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität auf sich.



Die Raffinerie PCK in Schwedt wird über die russische Pipeline Druschba mit Erdöl aus Russland versorgt. Sie verarbeitet jährlich rund zwölf Millionen Tonnen zu Kraftstoffen und Heizöl. 90 Prozent der Versorgung in Berlin und Brandenburg werden von PCK gestellt.