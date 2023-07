In der Kita lernen Kinder spielerisch schon wichtige Fähigkeiten für die Schule. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Shotshop

In der Regel bereiten Kitas die Kinder gut auf die Schule vor – mit speziellen Aktivitäten für Vorschulkinder oder sogar in eigenen Vorschulgruppen. Lese- und Schreibecken, Bauteppiche, Morgenkreise, Gruppenprojekte, Sprachbildung, Kinderreime – in der Kita sind Inhalte in Spielen und Aktivitäten verpackt, die den Kindern Spaß machen. In der Vorschule bekommen die Kinder zudem ein Grundverständnis für Zahlen und einige Buchstaben.