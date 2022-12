Preiserhöhungen "Abkassierbremse": Energieversorger sehen sich unter Generalverdacht gestellt

Die Regierung befürchtet offenbar, dass Versorger die Energiepreisbremsen ausnutzen und ihre Tarife über Gebühr erhöhen. Deswegen müssen die Versorger Preiserhöhungen ab kommendem Jahr sachlich rechtfertigen. Preise erhöhen wird also nur möglich sein, wenn die Beschaffungskosten gestiegen sind. Schnell war der Begriff "Abkassierbremse" geboren. Bei den Versorgern kommen die Pläne gar nicht gut an. Stadtwerke in Mitteldeutschland halten sie für nicht so schnell umsetzbar.