Die Kommunen unterstützen die geplante Krankenhausreform. Bis diese in Kraft trete, brauche es aber Überbrückungshilfen, betonte Jung, der Oberbürgermeister von Leipzig ist. Der Städtetag schlägt deshalb vor, nicht benötigte Gelder aus einem Härtefallfonds des Bundes, der gestiegene Energiekosten ausgleicht, zunächst umzuverteilen. Den Berechnungen nach könnten so etwa 1,5 Milliarden Euro als sonstige Hilfe an die Kliniken fließen.



Hinzu kommt Jung zufolge aber noch ein Investitionsstau an vielen Krankenhäusern, der behoben werden müsse. Den Rückstand bezifferte er auf rund drei Milliarden Euro.