Seit Montag gilt in Deutschland das 49-Euro-Ticket. Wer ein entsprechendes Monatsabonnement abgeschlossen hat, kann nun bundesweit beliebig viele Fahrten im Regional- und Nahverkehr unternehmen. Das Ticket baut auf den Erfahrungen des Neun-Euro-Tickets vom vergangenen Sommer auf. Die Bundesregierung will so langfristig mehr Menschen zur Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs motivieren.