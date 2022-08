Jürgen Quentin: Zunächst haben wir in vielen Regionen nicht ausreichend Fläche. Keiner der drei Bundesländer erfüllt derzeit die Flächenziele, die es in absehbarer Zeit zu erreichen gilt. Der zweite Problembereich sind die Genehmigungsverfahren. Sie dauern heute sehr lang und sind sehr komplex geworden – etwa weil die Anforderungen an Artenschutzbestimmungen stark zugenommen haben, weil es teilweise neue Mindestabstände von 1.000 Metern gibt, die jetzt in Sachsen gelten und die in Thüringen im Raum stehen, welche das Anlagen-Zulassungsverfahren nochmal erschweren. Und drittens, bedingt durch das Wiederaufleben der weltweiten Industrienachfrage nach Corona, sind die Energiepreise gestiegen, aber auch die Rohstoffpreise. Anlagen sind heute deutlich teurer, als sie es noch vor zwei, drei Jahren waren. Stahl ist knapp und damit teuer. Wurden Anlagen nicht an einem Standort mit sehr guten Windverhältnissen geplant, haben sie derzeit unter Umständen das Problem, dass durch die Preissteigerungen die Wirtschaftlichkeitsgrenze nicht mehr erreicht wird. Werden diese Anlagen zu den heutigen Bezugskosten realisiert, wird es unter Umständen nicht möglich, die Investition innerhalb von 20 Jahren, so lange gibt es die EEG-Vergütung, am Markt zu amortisieren. Dabei sprechen wir von fünf, sechs Millionen Euro, die eine moderne Windenergieanlage heute kostet.

Jürgen Quentin: Sachsen-Anhalt hat, anders als Thüringen und Sachsen, in den frühen Jahren sehr viel Windenergieausbau möglich gemacht. Entsprechend stehen dort heute auch mehr Anlagen. Die Landesregierung beschränkt sich bislang darauf, weitere Flächen nur zur Verfügung stellen, um darauf neue Anlage im Ersatz für alte zu errichteen, wodurch der Anlagenbestand dort stagniert. Auch in Sachsen-Anhalt stehen nicht in dem Umfang Flächen zur Verfügung, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen. Dennoch gab es in Sachsen-Anhalt mehr Windenergieausbau. Dort wurden in den letzten zweieinhalb Jahren rund 70 Anlagen in Betrieb genommen, also deutlich mehr als in Thüringen und in Sachsen. Aber auch 70 Anlagen in zweieinhalb Jahren ist ein Niveau, was in früheren Jahren dort in einem Jahr erreicht wurde.