"Die immer stärker werdende Zurückhaltung zeigt sich bereits in den rückläufigen Ordereingängen und im Anstieg der Stornierungen." Damit dürfte es für die Bundesregierung schwieriger werden, das ausgegebene Ziel von 400.000 errichteten Wohnungen im Jahr zu erreichen. Der HDB fordert eine massive Förderung beim Neubau und bei der Sanierung sowie steuerliche Investitionsanreize.

In Dresden hatte die städtische Wohnungsbaugesellschaft "Wohnen in Dresden" (WiD) Anfang September einen Baustopp für knapp 140 Wohnungen verkündet. Nach Angaben der WiD-Geschäftsführung waren gestiegene Zinsen für Bankkredite Grund für die Baustopps. In Jena sollte auf dem Inselplatz ein Parkhaus entstehen, die Baugrube war schon ausgehoben. Stadt und Stadtrat zogen wegen ausufernder Kosten die Notbremse. Ursprünglich war mit neun Millionen Euro für das Parkhaus mit über 400 Stellplätzen kalkuliert worden. Vor Ausschreibungsbeginn im Februar 2022 lagen die Baukosten schon bei 20 Millionen Euro. Ende Juni lagen laut Stadt die veranschlagten Kosten schon bei bis zu 31 Millionen Euro.