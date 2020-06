Am heutigen Donnerstag soll das Petschersk-Bezirksgericht in Kiew über eine "vorbeugende Maßnahme" entscheiden. Die Staatsanwaltschaft will angeblich vorerst Untersuchungshaft für Poroschenko mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von umgerechnet 300.000 Euro fordern. Sollte er also in Haft müssen, käme er wohl umgehend wieder auf freien Fuß, denn eine Kaution in solcher Höhe ist kein Problem für Poroschenko, der laut "Forbes" der drittreichste Ukrainer mit einem geschätzten Vermögen von rund 1,4 Milliarden US-Dollar ist. Dennoch wird es kein leichter Tag für Poroschenko sein, denn vor der Gerichtssitzung findet die Beerdigung seines am Dienstag verstorbenen Vaters statt. "Er wird dennoch kommen", versichert Poroschenkos Anwalt Ilja Nowikow.