Die Fischfilets über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Filets kalt waschen, trockentupfen und noch vorhandene Gräten mit einer Pinzette oder Grätenzange ziehen. Salzen, pfeffern und in Mehl wenden. Überschüssiges Mehl abklopfen.

1 EL Butter aufschäumen und die Fischfilets darin von beiden Seiten braten, herausnehmen und warm stellen. Kapern, Tomaten und Blattpetersilie in die schäumende Butter geben, mit Weißwein ablöschen. Restliche Butter und Senf in die Pfanne geben und bei starker Hitze einkochen lassen. Den Fisch zurück in die Sauce geben, einmal durchschwenken und anrichten.