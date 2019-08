Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Nudeln vom Vortag nehmen oder nach Anleitung zubereiten und abkühlen lassen. Den Rucola waschen und trocken schleudern, dann die Hälfte des Bundes mit den Nudeln in eine Schüssel geben. Mortadella in grobe Streifen schneiden. Tomaten waschen, Stielansätze entfernen, Fruchtfleisch achteln und mit den Mortadellastreifen in die Schüssel geben. Balsamico-Essig, Tomatenmark und Zucker vermischen, dann 3 TL Olivenöl einrühren. Das Dressing mit Salz und Pfeffer abschmecken, über die Nudelmischung gießen und alles locker vermengen. Die Nudeln auf zwei Schalen verteilen.