Kroatien hat streng genommen nicht nur eine Küche, sondern ganz viele . Je nach Region kommt mal Fisch, mal Trüffel oder eben Hackfleisch auf den Teller. Eine Vielfalt, die auch bei der Grünen Woche in Berlin eine Rolle spielen wird, bei der Kroatien 2020 Partnerland ist. Ein Klassiker, an dem aber kein Reisender im Land vorbeikommt, ist das herzhafte Ćevapčići.

Mit Salz und Pfeffer würzen und die Ćevapčići formen. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Ćevapčići darin anbraten. Die Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Dann die Zwiebeln mit etwas Butter in einem Topf andünsten. Den Backofen auf 180°C vorheizen.

In der Zwischenzeit die Paprika pürieren und zu den Zwiebeln in den Topf geben. Den Schafskäse in kleine Stücke bröckeln und ebenfalls in den Topf geben. Nun muss man die Sauce immer rühren, bis der Käse komplett geschmolzen ist. Den Rotwein dazugießen, kurz aufkochen lassen und die Sahne dazugeben.