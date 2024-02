Den Großteil meiner politischen Mitbestimmungszeit – ich bin Ende 30 – hatten wir in Deutschland eine Kanzlerin. Eine Frau im obersten Politikeramt scheint für mich daher fast selbstverständlich – auch wenn ich natürlich weiß, dass es das keineswegs schon immer war.



Wie schwer vorstellbar eine Frau an der Macht in den 70er-Jahren für manche noch war, davon erzählt die beim Filmfestival in Cannes prämierte norwegische Comedy-Serie "Powerplay – Smart Girls Go for President". Inspiriert von Wahrheit, Lügen und miesen Erinnerungen beleuchten die sechs Folgen die Geschichte der ersten Ministerpräsidentin Norwegens, Gro Harlem Brundtland. In den späten 70er-Jahren kämpft sie als junge Ärztin für die selbstbestimmte Abtreibung, als sie fast zufällig in die Politik stolpert. Die realen Ereignisse rund um die norwegische sozialdemokratische "Arbeiterpartei" und vom Aufstieg Brundtlands an die Spitze der Politik werden hier satirisch nacherzählt – voller Anachronismen, Mockumentary-Elementen und Nouvelle-Vague-Anleihen.