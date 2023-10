Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn im Dezember bringt für Sachsen-Anhalt einige Neuerungen: So geht es von Halle künftig drei Mal pro Woche mit dem Nachtzug nach Paris und Brüssel. Die Züge fahren montags, mittwochs und freitags um 22:18 Uhr ab und sind am anderen Morgen um zehn in Brüssel und um elf Uhr in Paris. Zurück geht es gegen 19 Uhr mit Ankunft in Halle morgens um sieben.