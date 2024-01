Vom Bauernverband "Saaletal" hieß es auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT , dass am Freitag kreisinterne Aktionen geplant sind. Dazu gehörten Mahnfeuer auf privaten Flächen der Landwirte abseits von Siedlungsgebieten sowie Gespräche mit Politikern, um mehr Fachwissen in die Diskussion einzubringen.

Am Donnerstagabend haben Landwirte das Zentrallager von Kaufland in Osterfeld im Burgenlandkreis blockiert. Wie Matthias Bittner von der Bewegung "Land Schafft Verbindung" MDR SACHSEN-ANHALT sagte, verhinderten 50 Bauern mit Traktoren und LKW den Lieferverkehr. Zur Begründung sagte Bittner, in den Einzelhandelsregalen stünden zu wenige regionale Produkte. Außerdem wolle man auf den Preisverfall aufmerksam machen. Bereits am Mittwochabend hatten Bauern das Zentrallager von Edeka in Landsberg im Saalekreis blockiert.