Mit der Aktion wollten die Landwirte nach eigenen Angaben gegen eine Imagekampagne von Edeka demonstrieren, in der auf die Wichtigkeit ausländischer Produkte hingewiesen worden war. Der Film stammt aus dem Jahr 2017 und wurde vom Konzern vor wenigen Tagen erneut in sozialen Netzwerken geteilt, um auf Vielfalt aufmerksam zu machen. In dem Video laufen Kundinnen und Kunden durch einen Supermarkt, in dem nur noch wenige Produkte in den Regalen stehen. Lediglich das Gemüse-Regal ist vollständig gefüllt. Das Unternehmen will sich nach eigenen Angaben "gegen Rechts" positionieren und darauf hinweisen, wie wichtig ausländische Produkte im Supermarkt seien.