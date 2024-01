Nach Kundgebungen und massiven Verkehrsbehinderungen am ersten Tag der bundesweiten Bauernproteste finden am Dienstag bundesweit deutlich weniger Aktionen statt – so auch in Sachsen-Anhalt. Geplant sind nach Angaben des Bauernverbands ein Korso und eine Kundgebung in Bernburg, sowie eine Demonstration von Günthersdorf bis zur Kreisverwaltung in Merseburg und zurück. Davon betroffen sind laut Saalekreis die Bundesstraßen 91 und 181.

Darüber hinaus seien am Dienstag mehrere Mahnfeuer geplant. Solche Protestaktionen sind demnach unter anderem im Burgenlandkreis angemeldet. Auch in Stendal, Volgfelde, Buchholz, Schönfeld und Seehausen sowie an der Tangermünder Brücke an der Bundesstraße 188 sind laut Bauernverband Mahnfeuer geplant.

Kundgebungen und Verkehrsbehinderungen am Montag