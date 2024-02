Eine Anwältin beklagt die Zustände am Familiengericht in Köthen. Die Juristin schrieb einen Brandbrief an das Justizministerium Sachsen-Anhalt, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Darin prangert die Juristin die personellen Zustände am Familiengericht an. So müssten Mandaten zu lange warten, bis ihnen schriftliche Entscheidungen vom Gericht zugestellt würden.