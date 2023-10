Während der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Arztpraxen, die Videosprechstunden anbieten, stark angestiegen. Aktuell bietet von den mehr als 3.000 Praxen in Sachsen-Anhalt etwa jede sechste Videosprechstunden an. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind diese Arztpraxen gleichmäßig über Stadt und Land verteilt. Allerdings ist in Halle der Anteil besonders gering. Die Möglichkeit zur Behandlung per Video bietet nur etwa jede zehnte Arztpraxis an.

Till Hartmann arbeitet in einer Hausarztpraxis in Landsberg bei Halle. Die Videosprechstunden seien mit dem Ende der Corona-Pandemie wieder stark zurückgegangen. "In der Corona-Zeit war die Videosprechstunde eine Krücke, um den Patientenkontakt aufrechterhalten zu können. Man kam voran, aber richtig laufen ist besser." Heute würde bei Patienten, die nicht in die Praxis kommen können, die Behandlung per Video lange zuvor geplant, so Hartmann.