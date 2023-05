Köthen: Mann nach Messerangriff festgenommen

Nachdem er in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen 28-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben soll, sitzt ein 22-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungdelikt ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau mit.

Vorausgegangen sein soll am Streit am vergangenen Freitagabend, in den drei Männer verwickelt gewesen sein sollen. Dabei wurde der 28-jährige Mann schwer am Arm verletzt.

Tatverdächtiger konnte zunächst fliehen