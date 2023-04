Es rumort in mehreren Gemeinden der Stadt Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Anlass ist ein Schreiben des Abwasserzweckverbandes Elbe-Fläming, in dem Grundstückseigentümern mit Sammelgruben neue Auflagen erteilt werden. Ein Anwohner hat sich deshalb an den MDR gewandt und schreibt:

Wenn es eine Schraubvorrichtung an der Straße gibt, wäre das für die Fahrer gut. Aber auf die Grundstücksbesitzer kommen weitere Investitionen zu, so Wenzel. Er glaubt aber nicht, dass es genug Tiefbaufirmen gibt, die die Anschlüsse für alle Gruben in neun Monaten leisten können. Wenzel hat auf seinem Grundstück selbst eine Sammelgrube für Abwasser. "Wir sind nicht an das zentrale Abwassersystem angeschlossen und werden es auch nicht mehr, weil die Kosten zu hoch wären pro Hausanschluss und die Wege zu weit", erzählt er.