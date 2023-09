Auf der Autobahn 9 in Sachsen-Anhalt haben Unfälle am Mittwoch den Verkehr durcheinander gebracht. Richtung Berlin gab es noch bis Mittag Behinderungen nach einem LKW-Unfall zwischen Naumburg und Weißenfels. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war am Morgen ein Gefahrguttransporter auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen.