Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 2 bei Burg in der vergangenen Woche fordert der Landkreis Jerichower Land finanzielle Hilfe von Land und Bund. Landrat Steffen Burchhardt (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, er gehe von Folgeschäden in Höhe von mindestens 500.000 Euro aus.

Es sei ungerecht, dass die Bevölkerung dafür aufkommen müsse, obwohl sie in den letzten Tagen schon massiv unter Einschränkungen gelitten habe. "Ich fordere ganz eindeutig, dass Land und auch Bund hier kompensieren und auch unterstützen in so einer Situation, denn die halbe Million Euro fehlt uns an anderen Stellen."