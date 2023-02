Tierschutzverein Zörbig übernimmt Tiergehege in Reuden gerettet

Hauptinhalt

Das Tiergehege Reuden stand vor dem Aus. Doch zum Jahreswechsel hat der Tierschutzverein Zörbig das Gehege übernommen. Er will es als eine Art Bauern- und Gandenhof umbauen. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen will das Gehege trotz klammer Kassen weiterhin unterstützen. Am Samstag veranstaltete das Tiergehege einen Tag der offenen Tür.