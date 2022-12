Hält die Preiserhöhung für "mehr als überfällig": Jan Bauer, Chef des Dessauer Tierparks Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In den Preisen ist nach Angaben des Parks ein sogenannter "Tierpark-Euro" enthalten, eine freiwillige, aber automatische Spende. Sie kann an der Kasse abgewählt werden, so der Tierpark. Bei Tageskarten beträgt die Spende einen, bei Jahreskarten fünf Euro. Das Geld werde zur Hälfte in den Ausbau des Parks und zur Hälfte in lokalen und regionalen Natur- und Artenschutz gesteckt.